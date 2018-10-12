Pompeo'dan şaşırtan İsrail açıklaması

Yahudi lobisine hitap eden ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'den, 'Ortadoğu'nun tamamının olmasını istediğimiz her şey' diye söz etti.

Amerika'nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık yemeğinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın Ortadoğu'nun tamamının İsrail gibi olmasını istediğini söyledi. İsrail zulmünü, barış istiyor diyerek savundu İsrail'le ilgili "Demokratik ve müreffeh, barış istiyor, özgür basını ve büyüyen ekonomisi var" tablosunu çizen Pompeo, "Yani Ortadoğu'nun olmasını istediğimiz her şey… İlerde Ortadoğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz" dedi. Sputnik Türkiye

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