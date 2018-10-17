Pompeo Türkiye'de... Gündem Cemal Kaşıkçı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

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Esenboğa Havalimanında gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

Pompeo görüşmede, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin bilgi verecek.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.