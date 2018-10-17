"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Pompeo Türkiye'de... Gündem Cemal Kaşıkçı

17 Ekim 2018, Çarşamba 10:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Uluslararası komisyon araştırsın

Çok sayıda DNA örneği alındı

Esenboğa Havalimanında gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor. 

Pompeo görüşmede, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin bilgi verecek.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.

AA

Etiketler: erdoğan, pompeo
Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a olası rakibinden ağır suçlama

    Pompeo Türkiye'de... Gündem Cemal Kaşıkçı

    Kahramanmaraş'taki kazada ağır bilanço!

    İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi

    Çok sayıda DNA örneği alındı

    Okul başarısı için tavsiyeler

    Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu

    Tüketim çılgınlığı içerisindeyiz

    Kitaplar doğru hazırlanıyor mu?

    Uluslararası komisyon araştırsın

    İş Bankası Varlık Fonu’na mı?

    Filistin mahkemesinden Han el-Ahmer kararı

    Trump: Veliaht Prens'in konsoloslukta ne olduğuna dair bilgisi yok

    Lavrov'dan Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama

    OECD ülkeleri arasında istihdamın en düşük olduğu ülke Türkiye

    Her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor

    Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 219.4 milyar $

    ABD'li senatörden Suudi Veliaht Prensi'ne sert sözler

    Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybi Türkiye'den ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu sosyal yara neşter bekliyor
    Genel

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi
    Cevher İLHAN

    Manipülasyonlar sürüyor
    Genel

    Okul başarısı için tavsiyeler
    Genel

    Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller - 2
    Genel

    İş Bankası Varlık Fonu’na mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çok sayıda DNA örneği alındı
    Faruk ÇAKIR

    Başkasının parası ile büyüme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.