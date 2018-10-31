Portekizli veterinerden sokak kedilerine rengarenk yuvalar

Kediler dünyanın her yerinde çamaşır makinelerinin üzerinde, bazen de içinde uyumayı sever. Bundan yola çıkan bir Portekizli veteriner, yaşadığı kentteki kedilere bozuk çamaşır makinelerinden yuvalar yapıyor.

Ülkenin güneyinde, dağlar arasındaki Monchique şehrinde yaşayan Ana Silva adlı veteriner, kentteki sokak kedilerinin sayıları ve yaşam koşullarından endişelenmesi sonucunda başlattığı Aqui Ha Gato (Burada Bir Kedi Var) adlı projeyle kedilere bakım ve yuva sağlıyor. Arkadaşım kedi Bediüzzaman'ın 'Yâ Rahîm' çekiyorlar dediği kedilerin bir faydası daha keşfedildi Correio da Manha gazetesine konuşan Silva, kliniğinde yetkililerin alması için kenara ayırdığı iki bozuk çamaşır makinesinin, baktığı kedilerin ilgisini çektiğini fark edince bu fikri bulduğunu, makinelerin içine birer battaniye koyduktan sonra kedilerin cihazları asla terk etmediğini söylüyor. Yerel belediyenin de desteğini alan Silva'nın kentin dört bir yanına yerleştirdiği çamaşır makineleri öğrenciler ve grafitti sanatçıları tarafından boyanıyor. Kediler için çamaşır makineleri yalnızca "terası" olan rahat birer yuva değil: Aynı zamanda kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyor ve bu hayvanların insanların bahçelerine daha az uğramasını sağlıyor. BBC Türkçe

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