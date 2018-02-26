Prag'da gözaltına alınan Müslim'in bugünkü duruşması ertelendi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı, bugün yargı önüne çıkması beklenen eski PYD lideri Salih Müslim'in duruşmasının ertelendiğini açıkladı.

Salih Müslim'in gözaltına süreciyle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, "Bugün yargı önüne çıkarılması bekleniyordu ancak bugünkü duruşma evrakların mahkemece incelenebilmesi için yarına ertelendi" dedi.

Bigalı, "Salih Müslim yetkili makamlarımızca bir süredir kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü lideridir. Hakkında Türk Interpolümüz kırmızı bülten yayınlamıştı. Şüphelinin 24 Şubat'ta Prag'a geldiği tespit edildi. Bunun üzerine 24 Şubat'ta Çek polisi tarafından gözaltına alındı. Bugün yargı önüne çıkarılması bekleniyordu ancak bugünkü duruşma evrakların mahkemece incelenebilmesi için yarına ertelendi" diye konuştu.

Bigalı, "​Mahkeme Salih Müslim'in tutuklanması veya serbest bırakılması kararını verecek. Umudumuz tutuklama kararı verilmesi. Biz bu kişinin geçici tutuklanması talebini ilgili makamlara ilettik. İlk adımımız 40 gün süreyle, geçici tutuklanması. Bu talebimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün ülkelerde olduğu gibi Çekya'da da mahkemeler bağımsızdır. Ancak beklentimiz bu terörist liderin tutuklanması" ifadelerini kullandı.