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2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Prens Salman dışlandı

01 Aralık 2018, Cumartesi 18:10
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında ilk yurtdışı seyahati olan G20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekilirken liderler tarafından dışlandı. Muhammed bin SAlman fotoğrafın en uç noktasında yer aldı.

Arjantin’in Buenos Aires şehrinde G20 Zirvesi başladı. Zirvenin hemen öncesinde liderler, ‘aile fotoğrafı’ çektirmek için bir araya geldi. Ancak görüntülere, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman’ın, diğer liderler tarafından görmezden gelindiği ve dışlandığı yansıdı. Muhammed bin Salman, aile fotoğrafının da sol tarafında en uç noktasında yer aldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden sonra, veliaht prensin G20 boyutunda bir uluslararası zirveye katılımı tartışma oluşturuyor. Suudi Arabistan’ı fiilen yönettiği düşünülen Muhammed bin Salman, fotoğraf çekimi bittikten sonra da hiçbir liderin elini sıkmadan hızlıca podyumdan ayrıldı. G20 zirvesi sırasında kameralara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Muhammed bin Salman’ın da samimi görüntüleri yansıdı. VOA’nın haberine göre, toplantı masasında yanyana oturan iki liderin, el sıkıştığı ve birlikte güldükleri görüldü.

Büyükelçiliğe taşındı

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Arjantinli savcıların başlattığı soruşturmadan dolayı kaldığı lüks otelden Buenos Aires’teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne taşındı. Arjantinli savcıların, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlâlleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Sputnik’in haberine göre, soruşturma iddialarıyla ilgili olarak Arjantin Başbakan Yardımcısı Daniel Raimondi, Suudi Prensin ülkesinin temsilcisi olarak Arjantin’de hukukî dokunulmazlığa sahip olacağını söylemişti.

 

Etiketler: g20
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