Prensin maaşına kesinti

Belçika Prensi Laurent’in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliğindeki bir davete katıldığı için yüzde 15’lik kesintiye uğradı.

Başbakan Charles Michel’in talebiyle gündeme gelen kesinti kararı, federal parlamentoda yapılan oylamayla alındı. Başbakan Michel daha önce Prens Laurent’i Dışişleri Bakanlığının onayını almadan, herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı. Prens bu uyarıya rağmen Çin Büyükelçiliğindeki davete, donanma üniformasıyla katıldı ve davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Milletvekilleri 23’e karşı 93 oyla prensin ödeneğini kesti. Oylama, prensin 307 bin euroluk yıllık maaşından 46 bin euroluk kesinti anlamına geliyor.

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