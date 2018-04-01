"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Prensin maaşına kesinti

01 Nisan 2018, Pazar 20:30
Belçika Prensi Laurent’in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliğindeki bir davete katıldığı için yüzde 15’lik kesintiye uğradı.

Başbakan Charles Michel’in talebiyle gündeme gelen kesinti kararı, federal parlamentoda yapılan oylamayla alındı. Başbakan Michel daha önce Prens Laurent’i Dışişleri Bakanlığının onayını almadan, herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı. Prens bu uyarıya rağmen Çin Büyükelçiliğindeki davete, donanma üniformasıyla katıldı ve davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Milletvekilleri 23’e karşı 93 oyla prensin ödeneğini kesti. Oylama, prensin 307 bin euroluk yıllık maaşından 46 bin euroluk kesinti anlamına geliyor.

Etiketler: belçika, prens, maaş
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acı haber Karabük'ten geldi

    Celtic taraftarlarından Filistin'e anlamlı destek

    Skorbordda ilginç mesaj

    Şimdi de tehdit etti!

    'İslamiyet ülkemizin bir parçası'

    Filistin'de şehit sayısı 17 oldu

    Bursa'da Bediüzzaman coşkusu...

    Altan için yeniden AİHM dilekçesi

    Dikkat: Yarın son gün!

    Yeniden Genel Başkan seçilen Akşener: Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz

    ''Bir defa kendine çeki düzen ver''

    Kerim bebek Türkiye'de

    ''Yastık altında yaklaşık 200 milyar dolar var''

    Yeni dönem yarından itibaren başlıyor

    Uzmanlardan indirim 'tuzakları' uyarısı!

    ABD, Menbiç bölgesindeki güçlerini takviye etti

    6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan askerden acı haber!

    Devlete verdikleri zarar 500 bin lira

    Zorunlu iniş yaptı: Kolombiya’da uçak 'yola' indi

    ''Ne acıdır ki 61 yıldır 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dindarlara ‘adaletsiz’ etiketini yapıştırdılar
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya hak namına haksızlığa itiraz ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müşfik Üstaddan şefkat kahramanlarına
    Genel

    Bursa'da Bediüzzaman coşkusu...
    Adnan NACİR

    Yine yeşillendi zındık dollar’ı!
    Cahit ÖZPINAR

    İnsan ektiğini biçer
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular ‘Nurculuğu’ anladıklarında
    Genel

    Dikkat: Yarın son gün!
    Risale-i Nur'dan

    İslâm maddî ve manevî terakkiyâta vesile
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nur Talebesi veya El-Ezher profesörü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.