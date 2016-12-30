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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Preşova’nın ilk kadın hafızı

30 Aralık 2016, Cuma 16:14
Sırbistan'ın güneyinde, nüfusunun çoğunluğunu Müslüman Arnavutların oluşturduğu Preşova'da yaşayan 18 yaşındaki Elma Zeynullahu, hafızlık sınavını başarıyla geçerek 20 yıl aradan sonra şehrin ilk kadın hafızı oldu.

Müslümanların azınlık olduğu Sırbistan'da, hafızlık geleneğinin sürdürülmesi adına önemli bir adım atan Zeynullahu, hafız olma yolunda yaşadıklarını anlattı.

Preşova'nın iki hafızından biri olan Zeynullahu, "zor ve hatta imkansız" gördüğü için uzun süre Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemeyeceğini düşündüğünü söyleyerek, hocasının da desteğiyle önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve bu yolun sonunda hafız olduğunu ifade etti.

Zeynullahu, Kur'an öğrendikten sonra yaşamındaki değişikliklere işaret ederek, "Kur'an'ı öğrendikçe, eğitimim dahil olmak üzere Allah tüm işlerimi kolaylaştırdı." dedi.

Yalnızlık hissetmesine rağmen, Kur'an'ın kendisine manevi bir yol açtığını anlatan Zeynullahu, "Kur'an okumakla Allah bana çok şey anlattı. Bu nedenle Kur'an'a çok bağlandım. Bu bana öyle bir keyif verdi ki bunu hiçbir şeyde bulamadım." diye konuştu.

Zeynullahu, ailesinde imam ya da hafız olmadığını ve Kur'an öğrenmeye başladığı ilk zamanlarda başörtüsü de takmadığını belirterek, karşılaştığı zorluklara rağmen Kur'an'ın insana çok şey öğrettiğini, doğru yola yönlendirdiğini ve aydınlığa çıkarttığını vurguladı.

Kitap yazdı

Kadınların normal hayatta sürekli zayıf bireyler olarak gösterildiğini, aslında kadınların her şeyin üstesinden gelebilecek kaya gibi varlıklar olduğunu vurgulayan Zeynullahu, kadının toplumun temeli olduğunu, nesilleri ve aynı zamanda erkekleri eğittiğini söyledi.

Kadınlara Kur'an-ı Kerim derslerini takip etmeleri çağrısında bulunan Zeynullahu, Kur'an-ı Kerim okumanın ya da hafızlık çalışmasının diğer derslerden onları uzaklaştırmayacağını, aksine Kur'an'ın onlara daha fazla güç vereceğini ve hayatın tüm alanlarında başarının yolunu açacağını vurguladı.

Hafızlığın yanı sıra edebiyata da ilgisi olan Zeynullahu'nun bir diğer ilgi alanı ise yazmak.

Küçük yaşlardan itibaren farklı dergilerde yazılar yazan Zeynullahu'nun, "Ruhun Ayaklanmaları" isimli bir de şiir kitabı bulunuyor.

AA

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