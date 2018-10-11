Priştine’ye yeni cami yapılıyor

Priştine’deki Merkez Camii meselesinin uzun bir bekleyişinden sonra, nihayet çözüme kavuştu.

Geçen Salı günü başkentteki en büyük caminin öngörüldüğü yerde, eserlerin başlaması için bir açıklama yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılacak olan cami 35 ya da 40 milyon euroya mal olması planlanıyor. Kosova Telecom tesisinin yakınındaki “Dardania” mahallesinde bulunan Merkez Camii, Kosova’nın İslam Topluluğu ile Priştine Belediyesi arasında inşaat başlama izni verilmesi konusunda bir tartışma konusu haline gelmişti. Her ne kadar geçen yıl Priştine Belediyesi iş ve inşaat şartlarının başlatılması için Türkiye Dinayet Vakfı’na yeşil ışık yakmış olsa da, inşaat bu tariha kadar başlamamıştı. Priştine belediye başkanı ve Kosova İslam Topluluğu (BİK) arasında yapılan istişarelerin ardından, caminin Ulpiana mahallesinde inşa edileceği konusunda bir fikir birliğine varıldı.

İstanbul - Yeni Asya