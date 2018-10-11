"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Priştine’ye yeni cami yapılıyor

11 Ekim 2018, Perşembe 00:53
Priştine’deki Merkez Camii meselesinin uzun bir bekleyişinden sonra, nihayet çözüme kavuştu.

Geçen Salı günü başkentteki en büyük caminin öngörüldüğü yerde, eserlerin başlaması için bir açıklama yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılacak olan cami 35 ya da 40 milyon euroya mal olması planlanıyor. Kosova Telecom tesisinin yakınındaki “Dardania” mahallesinde bulunan Merkez Camii, Kosova’nın İslam Topluluğu ile Priştine Belediyesi arasında inşaat başlama izni verilmesi konusunda bir tartışma konusu haline gelmişti. Her ne kadar geçen yıl Priştine Belediyesi iş ve inşaat şartlarının başlatılması için Türkiye Dinayet Vakfı’na yeşil ışık yakmış olsa da, inşaat bu tariha kadar başlamamıştı. Priştine belediye başkanı ve Kosova İslam Topluluğu (BİK) arasında yapılan istişarelerin ardından, caminin Ulpiana mahallesinde inşa edileceği konusunda bir fikir birliğine varıldı.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: priştine, cami
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün

    Maneviyat ve cemaat ömrü uzatıyor
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Filistinli kadın mahkûmların dramı

    Ötelemek çare değil
    📷

    Akıllı Tahta

    Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

    IŞİD, Nusra'nın elindeki kimyasal silah malzemelerini aldı

    FBI direktöründen Çin açıklaması

    S&P: Türkiye ekonomisi durgunlaşabilir

    Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Zaharova: Rusya Fırat'ın doğusundaki durumdan endişeli

    5 milyar insan miyop olabilir

    Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

    “İhtiyaç fazlası öğretmen” eleştirisi

    Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

    ‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

    Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

    Lavrov'dan 'Soçi mutabakatı' değerlendirmesi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    Genel

    Ötelemek çare değil
    Cevher İLHAN

    Nur Talebelerinin haklılığı AİHM kararıyla tescil edildi
    Genel

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    Kadir AKBAŞ

    Adalet amacından sapmak!
    Faruk ÇAKIR

    Sen yokuşa hazır ol
    Ahmet BATTAL

    Arabistan özgün, basını da özgür, sana ne kardeşim!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.