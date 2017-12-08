Prof. Dr. Kerem Altıparmak'a insan hakları ödülü

Fransa Büyükelçisi Charles Fries ile Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdmann 8 Aralık tarihinde Fransa Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenledikleri ortak törende Prof. Kerem Altıparmak´a Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü’nü takdim ettiler.

Bu ortak ödül Almanya ve Fransa tarafından 2016 yılından beri 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Gününde verilmekte. Bu yıl bu ödül Büyükelçiliklerde dünya çapında 15 kişiye verilecek. Bu ödülle insan haklarının korunmasına ve desteklenmesine katkıda bulunmuş veya hukuk devleti bağlamında girişimlerde bulunmuş kişilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile birlikte 4 Aralık´ta ödül sahiplerini açıklarken şöyle demiştir: "Böylece iki ülke olarak insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin gittikçe artan baskıya maruz kalmasına müsaade etmek istemediğimizi vurgulamak istiyoruz.“

Jean-Yves Le Drian ise şu ifadelere yer vermiştir: "Almanya ve Fransa bu ödülle insan haklarının evrenselliğine dair açık bir sinyal verip, tüm dünyada insan haklarının korunması ve desteklenmesine katkı sağlayanlara verdikleri desteği ortaya koymak isterler.“