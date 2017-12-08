Provokasyona tepki büyüyor

TRUMP’IN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ “İSRAİL’İN BAŞKENTİ” İLAN ETTİĞİ KUDÜS’E TAŞIMA KARARINA MÜSLÜMANLARIN, HIRİSTİYANLARIN, HATTÂ YAHUDİLERİN TEPKİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR.

Barışı daha da zora sokacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıdığını ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurması dünyada tepki ile karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıdığını ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurması dünyada tepki ile karşılanırken ABD’de de önemli isimlerden kararı eleştiren açıklamalar geldi. ABD Temsilciler Meclisi Demokrat azınlık lideri Nancy Pelosi söz konusu kararın kalıcı bir barışın sağlanmasını zora soktuğunu kaydetti. Kudüs’ü “Yahudi anavatanının ebedi başşehri” olarak tanımlayan Pelosi, “İsrail ile Filistin arasında müzakere edilmiş bir anlaşma olmadan ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak şimdi gereksiz bir şekilde kitle protestolarına yol açacak, tansiyonu arttıracak ve kalıcı bir barışa erişimi daha da zora sokacaktır.” dedi.

‘’Bu ilan zarar verici’’

ABD Senatosu Silâhlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi, Rhodes Island eyaleti Senatörü Demokrat Jack Reed ise Trump’ın Kudüs kararını yapılış biçimi ve zamanlaması açısından ABD menfaatlerine yönelik kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Yaptığı yazılı açıklamada Reed, “Müslüman karşıtı tweetlerden sonra bu da Trump’ın diğer bir pot kırması ve baskı olmaksızın yaptığı diplomatik hatalardan biri. Bu ilân zarar vericidir çünkü şu anda bölgede tansiyonun düşürülmesi ve iki devletli çözüm üzerinde çalışmak gerekir.” dedi.

Kudüs ve Batı Şeria’da genel grev

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararını protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da genel greve gidildi. Doğu Kudüs’ün en işlek caddeleri Zehra ve Selahaddin başta olmak üzere tarihî Eski Şehir bölgesindekiler de dahil olmak üzere dükkânlar kepenk açmadı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Netanyahu coştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanımaları için bazı ülkelerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Netanyahu’nun basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen Dijital Diplomasi Konferansı’nda konuşan Başbakan Netanyahu, “Kudüs’ü başşehir olarak tanımaları için bazı ülkelerle yakın temas içinde olduğumuzun müjdesini vermek istiyorum. ABD’nin büyükelçiliği taşındığında ve hatta öncesinde diğer birçok büyükelçilik Kudüs’e taşınmış olacak. Bunun zamanı da gelmişti artık.” ifadelerini kullandı.

Barışçıl intifada çağrısı

Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvan), Kudüs ve Filistin halkına yarın için “barışçıl intifada” çağrısında bulundu. İhvan’dan yapılan yazılı açıklamada, “İhvan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanımasını kati bir şekilde reddetmektedir. Teşkilât yönetimi ümmetin evlâtlarını, Aksa’da eylem yapan mücahitlere destek ve ABD’nin kararına tepki olarak, önümüzdeki cuma ve sonraki günlerde barışçıl bir intifadaya çağırmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’deki ofisinde yaptığı basın açıklamasında, barış sürecinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

Güvenlik Konseyi acil toplanacak

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanımasının ardından bugün toplanarak BMGK’da bu konu masaya yatırılıyor. ABD medyasına konuşan BM diplomatları, Konsey’in 8 üyesinin talebi üzerine söz konusu görüşme bugün yapılıyor. Görüşme talebi Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve ruguay’dan geldi.

Beyaz Saray’dan itiraf

Beyaz Saray yetkililerine göre Başkan Trump’ın Kudüs kararı, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine kısa vadede zarar verecek. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Kudüs kararının bölgede oluşturacağı olumsuz havaya dikkati çekti. Ortadoğu barış sürecine ilişkin değerlendirmesinde yetkililerden biri, “Sürecin, umuyoruz ki geçici bir süre, raydan çıkmasına hazırlıklıyız. Eminim bu, geçici bir süre olacaktır.” yorumunu yaptı. Bu arada, ABD Başkanı Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıması” kararına sert tepki gösteren Amerikalı Müslümanlar ve diğer dinlerin temsilcileri, kararın hem ABD ile İslâm dünyası hem de Ortadoğu’daki bölgesel ilişkileri negatif etkileyeceği uyarısında bulundu.

İsveç: Derin endişe duyuyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç hükümetinin, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanımasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İngiltere: Barış için yararlı değil

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıma kararını paylaşmadığını ve büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma planları olmadığını belirtti.

Fransa: BMGK kararlarına aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanımasına ilişkin kararın Fransa’nın onaylamadığı “üzücü” ve uluslar arası hukuk ile BMGK kararlarına aykırı bir karar olduğunu belirtti.

Almanya: Desteklemiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıması kararını desteklemediklerini açıkladı.

AB: Çözüm bulunmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin tutumunun değişmediğini ifade ederek, müzakereler yoluyla iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde ve Kudüs’ün gelecekte iki devletin de başşehri olmasını sağlayan bir çözümün bulunması gerektiğini vurguladı.

BM: Barış tehlikeye atılmamalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanımasına ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri olduğu ilk günden bu yana İsrailliler ve Filistinliler için barış ihtimalini tehlikeye atacak tek taraflı tedbirlere karşı sürekli konuştuğunu hatırlattı.

Rusya: Yanınızdayız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD’nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Irak’tan diplomatik nota

Mısır Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Mısır, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıması ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıması kararını kınamaktadır.” Suudi Arabistan da, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Bu arada, Irak hükümetinin, Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıyan ABD’ye diplomatik nota verdiği bildirildi.