Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generalin görevine son verdi.
Putin 9 generali görevden aldı. Konuyla ilgili yayımlanan raporda generallerin daha çok İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi.
Raporda yer alan listedeki isimler şöyle:
— Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko.
— Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert.
— Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov.
— Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev.
— Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov.
— Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev.
— Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder.
— Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin
— İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov.
Sputnik Türkiye