Putin Ankara'ya geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin ve Erdoğan, Ankara'daki görüşmelerinde Suriye krizinin siyasal çözümü için atılabilecek adımları ele alacak. Putin ve Erdoğan ayrıca, Suriyeli muhalif gruplar ve hükümet yetkililerini bir araya getirmeyi planladığı bir toplantı olan Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıklarını da görüşecek.

Putin'in Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ardından bölgede gerilimin devam ettiği bir döneme denk geliyor. Bu nedenle Ankara'da iki liderin, Trump'ın bu adımını da ele almaları bekleniyor.

Rus liderin Ankara'daki temasları ayrıca, Putin'in, Suriye'nin Lazkiye kentinde 2015'te kurulmasından beri ilk ziyaret ettiği Rus hava üssü Hmeymim'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmeyi izliyor.

Putin, Hmeymim'de yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratılması ardından bu ülkedeki Rus hava güçlerinin büyük bölümünün Rusya'ya geri dönmesi emrini verdiğini söylemişti.

Putin, Suriye'ye gerçekleştirdiği bu beklenmedik ziyaretin ardından da Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmüştü.