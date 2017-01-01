Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.

Kremlin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Putin şunları söyledi: "Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör agresifine kararlı bir şekilde yanıt vermek. " Rusya Devlet Başkanı, bu kötülükle mücadelede Rusya'nın Türkiye'nin güvenilir bir partneri olduğunu ve olacağının altını çizdi. Vladimir Putin, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi. DHA

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