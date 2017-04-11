Putin'den korkunç iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de "provokasyon olarak kullanılacak başka kimyasal saldırıların hazırlanmakta" olduğunu savundu.

Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli kaynaklardan (İdlib’te düzenlenen kimyasal saldırıya) benzer provokasyonların hazırlandığı yönünde bilgi geliyor. Mesela Şam’ın güneyinde kimyasal silah kullandıktan sonra bununla Suriye Hükümetini suçlamak isteyenler var“ dedi. Rusya Genelkurmayı'ndan yapılan açıklamada da, Suriye hükümetinin kimyasal silah depolarına ulaşamadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu depoların 10’unun yok edildiği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından onaylandığı anımsatıldı ve diğer iki deponun da "militanların ellerinde bulunan topraklarda" olduğu vurgulandı. DHA

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