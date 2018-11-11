Putin'den Macron'un 'AB ordusu' fikrine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris'te bulunan Putin, Russia Today Fransa'nın sorularını cevapladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yakın zamanda tekrar gündeme getirilen "Avrupa ordusu" fikrinin sorulması üzerine Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Putin, bu çerçevede Fransa'nın önemli bir rol oynadığını kaydederek, Avrupa ordusu fikrinin NATO'ya alternatif olabileceğini belirtti. Trump - Putin görüşmesi G-20 Zirvesi'ne kaldı ABD Başkanı Donald Trump'la "selamlaşma" fırsatı olduğuna ancak resmi bir ikili görüşme gerçekleştirmediklerine dikkati çeken Putin, 30 Kasım'da Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi çerçevesinde Trump ile bir araya geleceğine işaret etti. AA

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