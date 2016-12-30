Putin'den şaşırtan ABD kararı!

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin attığı yeni düşmanca adımları provokasyon olarak nitelendirdi. 'Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini' vurgulayan Putin, ABD'ye verilecek yanıtı Donald Trump yönetiminin tutumuna göre belirleyeceklerini kaydetti.

ABD'nin kararına Kremlin'in resmi internet sitesi üzerinden yanıt veren Putin, "ABD'nin dostça olmayan yeni adımları provokasyon ve ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik. Bu, hem Rus hem ABD halkının temel çıkarlarına ters düşüyor. Rusya ve ABD'nin küresel güvenliği koruma sorumluluğunu göz önüne aldığımızda, bu adımlar uluslararası ilişkilerin tamamına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'ye yanıt verme hakkını saklı tuttuklarının altını çizen Rusya lideri, ABD'nin kararına verecekleri yanıtı 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin izleyeceği politikaya göre şekillendireceklerini kaydetti.

'ABD'Lİ DİPLOMATLARIN ÇOCUKLARINI KREMLİN'DEKİ NOEL AĞACINA DAVET EDİYORUM'

"Anavatanlarına geri dönecek olan Rus diplomatlar yılbaşı tatilini akraba ve yakınlarıyla evde karşılayacak. Biz, ABD'li diplomatlar için sorun çıkarmayacağız. Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz. Yılbaşı tatilinde ABD'li diplomatların ailelerine ve çocuklarına alıştıkları mekanları kullanma yasağı getirmeyeceğiz" diye devam eden Putin, Rusya'da akredite olan tüm ABD'li diplomatların çocuklarını Kremlin'deki yılbaşı ve Noel ağacını ziyaret etmeye davet etti.

'OBAMA VE AİLESİNİN YENİ YILINI KUTLUYORUM'

Obama yönetiminin görev süresini bu şekilde sonlandırmasından üzüntü duyduğunu da belirten Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Putin, Trump'ın ve tüm ABD halkının yeni yılını kutladığını da vurguladı.