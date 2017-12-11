Putin'den Suriye'ye sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne giden Putin’i burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı. Putin, 2015’ten itibaren Rusya’nın Suriye’deki operasyon merkezlerinden biri olan üsteki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi. Putin'e Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu da eşlik etti. Rusya Devlet Başkanı bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

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