Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Putin, "Bu tür saldırılara verilecek cevabın, aşırıcı gruplarla daha kararlı mücadele olması gerektiğinden eminim. Rusya, terörle mücadelede Türkiye ile işbirliğini daha da genişletmeye hazır" ifadelerini kullandı. Putin, Erdoğan'dan saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletmesini istedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini ilettiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Çavuşoğlu'na taziye dileklerini ileterek, uluslararası terörle mücadelede ortak çaba sarfedilmesi gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.