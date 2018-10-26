Putin: Dünyada örneği bulunmayan silahlar yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söyledi.

Üst düzey subaylar ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın dünyada rakipsiz silahları olacağını ifade etti.

Washington'ın yönelttiği INF'yi ihlal suçlamalarını reddeden Putin "Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve uluslararası güvenlik ve silah kontrol alanındaki tüm sorumluluklarına sıkı bir şekilde sadık kalıyor. İstikrar sağlanması için her zaman yapıcı partnerlik ilişkilerine açığız. Bu arada vatanımızın her türlü potansiyel tehdide karşı layığıyla korunması için gereken her şeyi yapmak görevimiz" ifadelerini kullandı.

‘YENİ SİLAHLAR GELİŞTİRME SÜRECİNE ODAKLIYIZ'

Rusya ordusunun modernize edilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Putin yeni silahların geliştirilmesi ve kullanılması sürecine odaklanıldığını vurguladı.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" dedi.