Putin: En çok Türkiye etkilendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, yıllık basın toplantısında, "Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan mülteci krizinden en çok Türkiye etkilendi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan mülteci krizinden en çok Türkiye'nin etkilendiğine işaret ederek, "Suriyeli mülteciler büyük bir sorun ve bu sorundan ötürü en çok Türkiye etkileniyor. Bu sorunu tüm dünyanın birlikte çözmesi gerekiyor." dedi.

Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Rusya'nın ekonomisi, iç ve dış politikası ile uluslararası güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un moderatörlüğünü yaptığı basın toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Rus lider, toplantıda ağırlıklı olarak önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimine yönelik soruları cevaplarken, Rusya'da artık altyapı, sağlık, eğitim ve sanayi alanlarında kalitenin arttırılması gerektiğini söyledi.

Suriye krizi

Basın toplantısında Suriye krizine de değinen Putin, Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan mülteci krizinden en çok Türkiye'nin etkilendiğini vurguladı.

Türkiye'nin en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Putin, "Ancak bu sorunu Suriye'nin tek başına çözmesi mümkün değil. Bu sorunu tüm dünyanın birlikte çözmesi gerekiyor. Rusya da bu sorunun çözülmesinde yardım etmeye hazırdır." diye konuştu.

Suriye ziyaretine de değinen Putin, "Bu ziyareti uzun zamandır yapmak istiyordum ancak güvenlik konusunda bazı endişeler nedeniyle gerçekleştirememiştim." dedi.

Başkanlık seçimi

Rusya'da Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine partisiz bir aday olarak katılacağına işaret eden Putin, "Ancak benzer görüşleri benimsediğimiz siyasi güçlerin desteğine de güveniyorum." dedi.

Rus siyasetinde Putin'e rakip olabilecek muhalif figürlerin eksikliğine yönelik sorulan bir soruya yanıt veren Putin, "Ülkemizdeki birçok insanın bu konudan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Ancak muhalefetin sundukları önerilere ve sistem karşıtı söylemlerine baktığımızda bu büyük bir şüphe uyandırıyor. Muhalefetin hayalperest değil, gerçekçi önerilerde bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Olimpiyatlar ve Trump

Rus atletlerin 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Bu skandalın politik gayelerle ortaya çıktığını düşünüyorum. Ancak bizim de kabahatimiz bulunuyor, bunun gerçekleşmesi için bahaneler verdik." şeklinde konuştu.

Putin, başka ülkelerde de doping kullanan atletler bulunduğunu belirterek, sadece Rusya'nın böyle bir cezaya maruz kaldığını savundu.

Putin, ABD başkanı olarak yakında bir yılını dolduracak Donald Trump'ın ise kısa vadede önemli başarılar elde ettiğine dikkati çekerek, "Özellikle ABD piyasasında yaşanan büyümenin sonucu olarak bunu görebiliyoruz. Yatırımcıların ABD ekonomisine artan güveni Trump'ın iyi çalıştığına işaret ediyor." dedi.