Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Kremlin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak, 11 Aralık'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. Kremlin'den açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 Aralık’ta Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarette, Ortadoğu’daki son durum, Suriye krizi, ortak enerji projeleri ve iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in 11 Aralık’ta Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi. Putin’in ziyaretinde, Ortadoğu’daki son durum ve Suriye krizinin ele alınacağının ifade edildiği açıklamada, “Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde önemli küresel konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.” denildi. Açıklamada, iki liderin görüşmesinde ortak enerji projelerinin ve iki ülke arasındaki iş birliğine dair konuların da değerlendirileceği kaydedildi. AA

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