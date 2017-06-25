Putin: Müslümanlar insanlar arasında barışı destekliyor

Putin, Rusya Federasyonu’nda yaşayan yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı’nı ‘derin manevi anlam taşıyan bir bayram’ olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ramazan Bayramı, yenilenmenin memnuniyetini, adanmışlığı, iyilik yapmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardımı simgeliyor” ifadelerini kullandı. Rusyalı Müslümanların atalarının zengin manevi ve tarihi mirasına sahip çıktığını vurgulayan Putin, Müslümanların insanlar arasında barışı, uzlaşıyı, dostluğu ve karşılıklı anlayışı destekleme konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.