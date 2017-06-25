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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Putin: Müslümanlar insanlar arasında barışı destekliyor

25 Haziran 2017, Pazar 23:07
Putin, Rusya Federasyonu’nda yaşayan yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı’nı ‘derin manevi anlam taşıyan bir bayram’ olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ramazan Bayramı, yenilenmenin memnuniyetini, adanmışlığı, iyilik yapmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardımı simgeliyor” ifadelerini kullandı. Rusyalı Müslümanların atalarının zengin manevi ve tarihi mirasına sahip çıktığını vurgulayan Putin, Müslümanların insanlar arasında barışı, uzlaşıyı, dostluğu ve karşılıklı anlayışı destekleme konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi.

AA

Etiketler: putin, rusya, ramazan bayramı
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