Putin, Prens Selman ile Kaşıkçı cinayetini görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G-20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüşeceğini bildirdi.

Uşakov, Arjantin’de yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde Putin’in Prens bin Selman ile yapacağı görüşmede, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinip değinilmeyeceğine ilişkin sorusuna, “Bu konuda elbette görüşecekler.” yanıtını verdi. Putin ile Veliaht Prens Selman’ın uluslararası güncel konuları görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, Yemen, Suriye ve Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına başlaması konularının da görüşmede ele alınacağını dile getirdi. AA

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