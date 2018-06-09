Putin: Rus gazetecileri derhal serbest bırakın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yla yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Poroşenko, Kiev'in talebi üzerine bugün telefonda görüştü. Putin ve Poroşenko, görüşme sırasında tutsakların değişimi de dahil insani konulara özel yer ayırırken Rus lider, Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Taraflar, iki ülkenin insan hakları yetkililerinin Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarını ve Rusya'da tutuklu bulunan Ukraynalı vatandaşları ziyaret etmeleri konusunda mutabakat sağladı. Putin ve Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu ve Minsk anlaşmalarını uygulama sürecini de istişare etti. Sputnik Türkiye

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