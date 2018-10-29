Putin, Suriye büyükelçisini değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 4 yıldır görevini sürdüren Suriye Büyükelçisi Aleksandr Kinşak'ın görevine son verirken, yerine BAE Büyükelçisi Aleksandr Yefimov'u atadı.

Putin'in kararına göre Kinşak'ın yerini Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Aleksandr Yefimov alacak. YEFİMOV, 2013'DEN BERİ BAE'DE GÖREVLİYDİ Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda ve Suriye, Irak, Libya ve Ürdün gibi ülkeler de dahil olmak üzere Rusya'nın yurtdışı misyonlarında büyük deneyime sahip Yefimov, BAE'deki görevini 2013 yılından beri yürütüyordu. Kinşak, Şam'daki görevine Aralık 2014'te başlamıştı. Sputnik Türkiye

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