Putin-Trump görüşmesi için hazırlıklar yapılıyor

Washington yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki muhtemel zirve için ön görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Wall Street Journal'in (WSJ) ABD yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, görüşmenin organize edilmesine katkı sunmak için şu anda Washington'da bulunuyor.

YER VE TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hazırlık çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden ismi açıklanmayan kaynak, görüşmenin yeri ve tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Bir diğer kaynak da, "Büyükelçi Huntsman'ın mevcut projesi iki ülke liderleri arasındaki resmi görüşmeyi organize etmek. Bu projeyle ilgili çalışmalar birkaç aydır devam ediyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mayıs başında yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında yapılacak görüşme için sağlam bir temas kurulmadığını, Washington'ın konuyla ilgili bir adım atmasını beklediklerini söylemişti.