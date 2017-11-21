Putin ve Esad Soçi’de kucaklaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Rusya’nın Soçi kentinde görüştü.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Karadeniz kıyısındaki Soçi'de bir araya geleceği önemli zirveye saatler kala, Suriye'deki Şam rejiminin lideri Beşar Esad'ın Soçi'yi ziyaret ettiği açıklandı. Kremlin, Pazartesi günü Moskova'ya gelen Esad'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü bir gün sonra duyurdu. İç savaşın sonuna yaklaşıldığı konusunda mutabık kalan Putin ve Esad, siyasi sürecin başlatılması için uzlaştı.

Kremlin'in verdiği bilgiye göre, Putin muhatabını terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadeledeki başarı için kutladı ve "Suriye terörizmle savaşı bitirmeye yakın" dedi. Rusya'nın düzenlemeye hazırlandığı Suriye Halkları Kongresi'nin de masaya geldiği görüşmede Putin Esad'a "Astana barış süreci önemli bir adımdı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çarşamba günü bir araya geleceğini aktaran Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ile de görüşmeyi planladığını söyledi. Putin'in açıklamalarından dakikalar sonra ABD ve Rusya liderlerinin bugün telefonda konuşacağı duyuruldu.

Rusya lideri ayrıca özel bir ekibin yarın ve Perşembe günü Suudi arabistan'ı ziyaret edeceği bilgisini verdi.