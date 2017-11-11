Putin ve Trump, Suriye konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenen APEC zirvesinde bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin Suriye üzerine ortak bir açıklama yapmayı onayladığını belirtti. Açıklamanın, iki başkanın buluşması için özel olarak hazırlandığı belirtildi.

DEAŞ'A KARŞI ORTAK MÜCADELE SÜRECEK

Açıklamada, iki liderin terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi ve tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için anlaşmaya vardıkları belirtildi. İki lider, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık üzerine anlaşmaya vardı.

TÜM TARAFLAR CENEVRE'DEKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DAVET EDİLDİ

Suriye'de askeri çözümün olmadığına vurgu yapılan anlaşmada, tüm taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan barış görüşmelerine davet edildi.