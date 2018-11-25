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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Rahip başörtüsünü savundu

25 Kasım 2018, Pazar
Rahip Paul Zulehner, Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin başörtüsünü ilkokullarda yasaklanmasını öngören yasa tasarısını eleştirerek “Devletin başörtüsüne müdahale etmesi, tamamen totaliter bir saldırıdır” dedi.

Avusturyalı rahip ve teolog Paul Zulehner, aşırı sağcı hükümetin anaokullarında yürürlüğe giren başörtüsü yasağını, ilkokullarda da uygulamak istemesine tepki göstererek “Devletin başörtüsüne müdahale etmesi, tamamen totaliter bir saldırıdır.” ifadesini kullandı. Zulehner, yaptığı açıklamada, hükümetin meclis eğitim komisyonuna taşıdığı ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının “mantık dışı bir yasak” olduğunu belirtti. Başbakan Sebastian Kurz’un, 2013’te entegrasyondan sorumlu devlet sekreteri görevini sürdürürken kendisine ülkedeki Müslümanlara ilişkin bir araştırma yaptırdığını aktaran Zulehner, bu araştırmada ülkedeki üçüncü nesil kız çocuklarının, ailelerine oranla ciddî farklılık ortaya koyduklarını, kendilerini “göçmen asıllı” hissetmediklerini tesbit ettiklerini bildirdi. 

Avusturyalı rahip ve teolog Paul Zulehner

‘Başörtüsü yasaklanıyorsa, haç işareti de yasaklansın’

Avusturya’daki Müslüman genç kızların hükümetin yorumladığı gibi kişiler olmadığına dikkati çeken Zulehner, aşırı sağcı hükümetin hangi hakla başörtüsü konusuna müdahil olduğunu anlamlandıramadığını ifade etti. Zulehner, hükümetin dini gruplar arasında adaletsizce hareket ettiğini söyleyerek “Eğer başörtüsü yasaklanıyorsa bütün okullardan haç işareti de derhal kaldırılmalı.” görüşünü paylaştı.

‘Kipa’ yasak kapsamı dışında

Aşırı sağcı hükümet başörtüsünün ilkokullarda yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırlayarak dün meclis eğitim komisyonuna taşıdı. Yasa tasarısına göre, ilkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar başlarını örtmeleri yasaklanacak. Yasak yalnız Müslümanlara ait başörtüsünü değil aynı zamanda Sihizm dini mensuplarının kullandığı türbanı da kapsayacak. Aşırı sağcı hükümet, Müslüman ve Sih çocuklarına başlarını örtme yasağı getirirken, Yahudi çocuklarının taktığı “kipayı” yasak kapsamı dışında tutuyor. Toplumun geniş kesimi tarafından tepkiyle karşılanan başörtüsü yasağı hazırlığı, hükümetin ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntem olarak yorumlanıyor.  

AA

Etiketler: Avusturya, rahip, başörtüsü, Müslüman, öğrenci
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