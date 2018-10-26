Rahip Brunson: Başkan Erdoğan için dua etmek isterdik

Türkiye’de terörle bağlantılı suçlar nedeniyle iki yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra bu ay ortasında serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson, imkan olsa Erdoğan’la görüşmeyi çok istediğini kaydederek, “Başkan Erdoğan için dua etmek isterdik” dedi.

Brunson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik “Al papazı ver papazı” sözlerini duyunca korktuğunu söyledi. Brunson, hakkındaki iddianameyi görünce çok şaşırdığını da söyleyerek, “İddianameyi okuduğumda inanamadım, yani bu inanılmaz bir şey. 23 yıl polis beni takip ediyor. Hiçbir şey görmüyor. Birdenbire ben her şeyi yapmışım” ifadelerini kullandı.

‘İLK ALTI AYDA 21 KİLO VERDİM’

Amerika’nın Sesi (Voice of America-VOA) haberine göre eşi Norine ile Brunson, ‘İslami misyonerler’ olarak tanımladığı Fethullah Gülen yapılanmasına ait kişilerle daha önce hiçbir tanışıklığının olmadığını, bir ‘merhaba’ bile demediğini söyledi. Brunson, tutuklanmadan önce 23 yıl boyunca Türkiye’de kaldıklarını ve hep kilise hizmetinde çalıştıklarını, hiçbir şey gizlemediklerini belirtti. İlk götürüldüğü cezaevinde ‘FETÖ koğuşuna konulduğunu, 8 kişilik koğuşta 20-22 kişiyle kaldığını’ anlatan Brunson, “Kendimi çok yalnız hissettim. İlk 6 ayda herhalde 21 kilo kadar verdim. Çok stres altındaydım. Çok korktum” dedi.

‘ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEK İSTERİM’

Brunson, tüm bu yaşadıklarının Türkiye’ye olan sevgilerini değiştirmediğini belirterek, “Bizim yüreğimiz Türkiye’de kaldı” ifadesini kullandı. Brunson, Türkiye’nin zarar görmesini asla istemediğini vurguladı.