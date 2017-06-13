"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Rakka’da çocuklar ölüyor

13 Haziran 2017, Salı
UNICEF, Suriye’deki Rakka kentini IŞİD’den almak için başlatılan operasyon sonrasında, kentte ve bölgede yaşayan çocukların ‘iki ateş arasında kalmasından’ endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rakka operasyonunda 40 bin çocuğun ateş hattında olduğunu belirterek bölgedeki tüm taraflara şehri terk etmek isteyen sivil ve çocukların güvenli yerlere sevkinin yapılması ve geçiş yollarının acilen sağlanması çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Geert Cappelaere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rakka şehrinde yüksek çapta şiddet olayları çocukların hayatını tehdit ediyor. Bugüne kadar en az 25 çocuk öldü. Çok sayıda çocuk da yaralandı. Rakka kentinde hastaneler ve okullar da saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışanlar öldürülme veya yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.” dedi. Cappelaere, şiddet ve erişim kısıtlamaları nedeniyle çocukların en temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıldıklarını da ifade etti. Çatışma ve hava saldırıları nedeniyle kentte ve çevresinde büyük çaplı yer değiştirmelerinin de olduğunu kaydeden Cappelaere, Rakka’da yaklaşık 80 bin çocuğun yerinden edildiğini, geçici sığınma evlerinde ve kamplara yerleştirildiğini de ekledi.

Humus’ta açlıkla mücadele sürüyor

Suriye’nin Humus ilinin Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgesi, ramazan ayını “sakin” geçiriyor. Rejim saldırılarının nispeten azaldığı bölgede, gıda fiyatlarındaki artış çarşı ve pazarların da boşalmasına sebep oldu. Humus’un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında. Rejimin saldırılarının nispeten azaldığı bölgedeki sıkı abluka şartları, ramazan ayında taleplerin artmasıyla gıda fiyatlarını katladı. Bölgeye insani yardım malzemesi girişine de izin verilmiyor. Halk, ablukadan önce çeşitli tatlılar, meyvelerle süslediği iftar ve sahur sofralarını, pilav ve bir çeşit yemekle kurmak zorunda kalıyor. Yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, 1 kilogram pirincin fiyatı, 500’den 900 Suriye lirasına (3,5-6 lira) çıktı. Margarinin kilogramı 500’den 750 Suriye lirasına (3,5-5 lira) yükselirken, kırmızı etin kilogramı 2 bin 500’den 3 bin 200 Suriye lirasına (16,5 -21,5 lira) çıktı. Humus’un söz konusu bölgeleri, 4-5 Mayıs’ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.

AA

Etiketler: rakka, savaş, çocuklar
Okunma Sayısı: 1082
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.