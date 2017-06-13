Rakka’da çocuklar ölüyor

UNICEF, Suriye’deki Rakka kentini IŞİD’den almak için başlatılan operasyon sonrasında, kentte ve bölgede yaşayan çocukların ‘iki ateş arasında kalmasından’ endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rakka operasyonunda 40 bin çocuğun ateş hattında olduğunu belirterek bölgedeki tüm taraflara şehri terk etmek isteyen sivil ve çocukların güvenli yerlere sevkinin yapılması ve geçiş yollarının acilen sağlanması çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Geert Cappelaere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rakka şehrinde yüksek çapta şiddet olayları çocukların hayatını tehdit ediyor. Bugüne kadar en az 25 çocuk öldü. Çok sayıda çocuk da yaralandı. Rakka kentinde hastaneler ve okullar da saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışanlar öldürülme veya yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.” dedi. Cappelaere, şiddet ve erişim kısıtlamaları nedeniyle çocukların en temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıldıklarını da ifade etti. Çatışma ve hava saldırıları nedeniyle kentte ve çevresinde büyük çaplı yer değiştirmelerinin de olduğunu kaydeden Cappelaere, Rakka’da yaklaşık 80 bin çocuğun yerinden edildiğini, geçici sığınma evlerinde ve kamplara yerleştirildiğini de ekledi.

Humus’ta açlıkla mücadele sürüyor

Suriye’nin Humus ilinin Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgesi, ramazan ayını “sakin” geçiriyor. Rejim saldırılarının nispeten azaldığı bölgede, gıda fiyatlarındaki artış çarşı ve pazarların da boşalmasına sebep oldu. Humus’un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında. Rejimin saldırılarının nispeten azaldığı bölgedeki sıkı abluka şartları, ramazan ayında taleplerin artmasıyla gıda fiyatlarını katladı. Bölgeye insani yardım malzemesi girişine de izin verilmiyor. Halk, ablukadan önce çeşitli tatlılar, meyvelerle süslediği iftar ve sahur sofralarını, pilav ve bir çeşit yemekle kurmak zorunda kalıyor. Yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, 1 kilogram pirincin fiyatı, 500’den 900 Suriye lirasına (3,5-6 lira) çıktı. Margarinin kilogramı 500’den 750 Suriye lirasına (3,5-5 lira) yükselirken, kırmızı etin kilogramı 2 bin 500’den 3 bin 200 Suriye lirasına (16,5 -21,5 lira) çıktı. Humus’un söz konusu bölgeleri, 4-5 Mayıs’ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.