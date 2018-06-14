Ramazan'da Mescid-i Aksa ziyaretçi akınına uğradı

İsrail'in baskı ve engellemelerine rağmen ramazan ayı boyunca 3 milyondan fazla Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İsrail'in baskı ve engellemelerine rağmen ramazan ayı boyunca 3 milyondan fazla Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, ramazan ayında Filistinli ve diğer Müslüman ülkelerden gelen 3 milyondan fazla misafiri ağırladı.

Açıklamasında Hatib, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, bozguncularla mücadelede pusulamız olarak kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kudüs yasağı

İsrail'in, 2002'de güvenlik gerekçeleriyle yapımına başladığı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ü birbirinden ayırıyor. Yer yer 5 metreyi aşan ve dikenli tellerle desteklenen beton bloklar nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler Kudüs'e geçemiyor.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ramazan ayı dışında özel izin almadan Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine izin verilmiyor.

İsrail yönetimi bu yılki ramazan ayında Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinli kadınlara yaş sınırlaması getirmezken, 12 ila 40 yaş arası erkeklerin geçişine izin vermedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Filistin İstatistik Merkezinin geçen yıl yaptığı nüfus sayıma göre, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 2 milyon 881, Gazze Şeridi’nde ise 1 milyon 899 bin Filistinli yaşıyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.