Refah Sınır Kapısı "teknik arıza" nedeniyle kapatıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı "teknik arıza" nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın "teknik arıza" nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldığı bildirildi. Refah Sınır Kapısı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafındaki iletişim kablolarında meydana gelen arıza nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, sınır kapısının kapalı kalacağı süre belirtilmezken, vatandaşların yeni gelişmeleri öğrenmek için Refah Sınır Kapısı'nın resmi sayfasını takip edebileceği kaydedildi. İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 12 Mayıs'ta "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açan Mısır yönetimi, 18 Mayıs'ta da sınır kapısının "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor. Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. AA

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