Resmen linç edildim

İsveç’te Türkiye aleyhinde konuşmadığı için sağ Liberal Merkez Partisi’nden ihraç edilen Mikail Yüksel, hakkında çıkan yalan haberler dolayısıyla sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Bu tür sorumsuzca yayınlar İsveç’te Türk fobisini de tetikliyor.” dedi.

İsveç’te 9 Eylül’de yapılacak genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala partisi tarafından Türkiye aleyhine konuşmadığı için ihraç edilen Türk kökenli politikacı Mikail Yüksel, şimdide bağımsız milletvekili adaylığının düşürülmeye çalışıldığını söyledi. Göteborg’da bağımsız milletvekili adaylığı devam eden Yüksel, “Bir haftadır İsveç basınında aleyhimde çıkan olumsuz haberlerle adeta linç edildim. Milletvekilliği adaylığım elimden alınmak istendi. Terör örgütü PKK sempatizanlarının iftiralarıyla beni ihraç eden partim, İsveç Seçim Kuruluna adaylığımı düşmesi için müracaatta bulundu.” dedi. Yüksel, Seçim Kurulunun önce yetkisini aşarak adaylığını düşürdüğünü, ancak yapılan itiraz üzerine bağımsız aday olması yönünde karar verildiğini belirtti.

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