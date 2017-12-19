Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu ve dumanlar görüldü. Uluslararası haber ajanslarına göre İran destekli Husiler, Riyad'a balistik füze fırlattıklarını duyururken Suudi Arabistan ise füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu ve dumanlar görüldü. Yemen'deki İran destekli Husiler, Riyad'a bir füze fırlattıklarını ilan etti. Volcano 2-H isimli balistik füzenin hedefinde Suudi Arabistan kralının El Yamamah Sarayı vardı. Husi televizyonu, Suudi liderlerin sarayda toplantı yaptığı sırada füzenin fırlatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon ise, fırlatılan füzenin havada engellendiğini duyurdu. Resmi televizyon El Arabiya, füzenin herhangi bir hasara yol açmadığını bildiriyor. Bloomberg Suudi Arabistan muhabiri Vivian Nereim sosyal medya hesabından "Riyad'ın merkezinde çok gürültülü bir patlama duyuldu. Binamızı sallayacak kadar büyüktü. Henüz resmi bir açıklama yok" şeklinde açıklama yaptı.

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