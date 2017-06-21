Romanya'da Grindeanu hükümeti düştü

Romanya'da Başbakan Sorin Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü.

Romanya Meclisinde iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal Demokrat Birliği (ALDE) üyesi 223 milletvekilinin, Başbakan Sorin Grindeanu hükümetinin düşürülmesi amacıyla verdiği gensoru önergesi oylandı. Mecliste yapılan oylamada, önerge 10'a karşı 241 oyla kabul edildi. Meclis Sekreteri İoana Bran oylama sonrası basına yaptığı açıklamada, gensoru önergesinin 241 oyla kabul edilerek hükümetin düşürüldüğünü söyledi. Başbakan Sorin Grindeanu hükümeti, Ocak 2017'de parlamentodan güvenoyu alarak görevine başlamıştı. Başbakan Grindenau ile Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea arasında çıkan tartışmanın ardından Grindenau'nun istifa etmesi istenmiş, aksi takdirde hükümete verilen desteğin çekileceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, 26 Haziran Pazartesi günü yeni hükümetin kurulması için parti liderleriyle bir araya gelecek. AA

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