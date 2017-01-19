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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

RTÜK Başkanı'ndan Fransız mevkidaşına 'Ortaköy' mektubu

19 Ocak 2017, Perşembe 12:34
RTÜK Başkanı Yerlikaya, Frederic Fromet'nin, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili "kara mizah" içeren şarkısı nedeniyle, Fransız mevkidaşı Schrameck'e mektup gönderdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, France Inter Radyo kanalında hiciv türü şarkı ve taşlamaları ile tanınan Frederic Fromet'nin, Ortaköy saldırısı hakkında seslendirdiği şarkı nedeniyle, Fransız mevkidaşı Oliver Schrameck'e bir mektup gönderdi.

RTÜK Başkanı Yerlikaya, Fransa'daki televizyon yayınlarının düzenleyici kuruluşu olan Yüksek Görsel-İşitsel Üst Kurul Başkanı Olivier Schrameck'e gönderdiği mektubunda terörizmin küresel boyutta, uluslararası toplumlara ve değerlere saldırılarını artırdığı belirterek, yakın geçmişte Fransa'nın Nice, Almanya'nın Berlin kentleri ile İstanbul’da terör eylemleri gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu terör eylemlerin toplumları ve bireyleri hedef aldığını vurgulayan Yerlikaya, saldırıların kendilerini derinden yaraladığını bildirdi.

Frederic Fromet isimli sanatçının, İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina adlı bir eğlence mekanında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör eylemiyle ilgili 6 Ocak'ta France Inter adlı medya kuruluşunda, "kara mizah" türünde bir şarkı seslendirdiğini belirten Yerlikaya, olaya ilişkin haberlerin Türk medyasında oldukça tepki çektiğini aktardı.

Konuyla ilgili olarak RTÜK tarafından da bir inceleme yapıldığına işaret eden Yerlikaya mektubunda şunları kaydetti:

"Tarafımızdan yapılan incelemede, sanatçının kara mizah türünde program yapmakla birlikte seçilen dil ve üslubun, durumun hassasiyeti de dikkate alındığında, rahatsız edici olduğu ve bazı sözlerin maksadını aştığı tespit edilmiştir. Bu durum, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te meydana gelen menfur Bataclan saldırısı hakkında benzer bir yaklaşımdaki bir programın bir başka ülkenin medyasında yer alması Fransız halkı tarafından nasıl tepkiyle karşılanacaksa, yukarıda değindiğimiz programda kullanılan dilin ve üslubun Türkiye’de ve Fransa’da yaşayan Türkler arasında da aynı etkiye neden olduğunu bilmenizi isteriz.

İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde, terörle mücadelede düzenleyici otoritelerimiz arasında var olan işbirliğini daha da geliştirmek üzere, daha hassas ve dikkatli olunmasının ve küresel bir tehdit olan teröre karşı görsel işitsel medya alanında ortak bir yaklaşım geliştirmenin faydalı olacağı yönündeki düşüncelerimi ifade etmek isterim. Sizlerin de aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına hiç şüphem bulunmamaktadır."

AA

Etiketler: rtük, ortaköy, terör saldırısı
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