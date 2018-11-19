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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ruhani: ABD'ye boyun eğmeyeceğiz

19 Kasım 2018, Pazartesi 14:11
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırım kararında yalnız kaldığını belirterek, "Bağımsız kalacağız ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "baskı ve zorbalık" karşısında İran halkının teslim olacağını zannettiğini söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Milletimiz 11 Şubat'ta (İran devriminin 40. yıl dönümü) ABD'ye gereken cevabı verecek. Tüm düşmanlarımız ekonomik ve sosyal sorunlarla halkımızı hedeflerinden döndüremeyeceklerini anlayacak. 4 Kasım'ı da İran'ı karıştırarak keder gününe çevirmek istediler ancak İran halkı güçlü duruşuyla durumu gövde gösterisine dönüştürdü."

ABD tarihinde bir ilk gerçekleştiğine dikkati çeken Ruhani, "Tüm dünya, ABD'nin bir millet aleyhine aldığı kararın karşısında durdu. ABD, bu kararında yalnız kaldı. Bu durum İran halkı, dış siyaseti ve hükümeti için övünç kaynağıdır. Bağımsız kalacağız ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İntikamını neden İran halkından alıyorsunuz"

Ruhani, ABD yönetimine hitaben şöyle devam etti:

"Biliyorum rahatsız oldunuz ve öfkelisiniz. Irak, Suriye ve Yemen'de hedefinize ulaşamadınız, biliyorum. Fakat bunun intikamını neden İran halkından alıyorsunuz? Kendi yanlışlarınıza dönün."

ABD yönetiminin İran halkının kardeş Türkiye, Irak ve Azerbaycan halklarıyla olan ilişkisini zayıflatamayacağını belirten Ruhani, Azerbaycan, Türkiye, Irak ve diğer ülkelerle ilişkilerin günden güne daha da güçleneceğini dile getirdi. 

"İçeride üretebildiğimizi üreteceğiz"

Halkın temel gıda ürünleriyle ilgili hiçbir sorun yaşamayacağını kaydeden Ruhani, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeride üretebildiğimizi üreteceğiz, ithal etmemiz gereken malları da ithal edeceğiz. Halkın yaşam şartlarının geçmişe göre ağırlaştığını biliyorum. Enflasyon yükseldi, fakat hükümetin tüm çabası enflasyonun kontrol altına alınması ve istihdamın sağlanmasıdır. Hepimiz birlikte ABD'nin burnunu sürteceğiz. ABD İran petrolünün ihracatını ve komşularla iyi ilişkileri keseceğini zannediyordu. Fakat bu yanlışında başarılı olamadı."

AA

Etiketler: İran, ABD, Ruhani, ekonomi
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