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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Ruhani'den ABD'ye petrol uyarısı: Yapabiliyorsanız yapın, sonucu görürsünüz

03 Temmuz 2018, Salı 14:54
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yapılan baskıyla ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirmeğe çalıştıklarını söyleyen ABD makamlarının ifadelerini eleştirerek, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" diye uyardı.

İsviçre'deki temasları kapsamında, burada yaşayan İranlılar ile buluşan Ruhani, İran'ın petrol satışını sıfıra indireceklerini söyleyen ABD'den yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Ruhani, "ABD makamları söyledikleri bu sözlerin anlamını bilmiyor. İran petrolünün satışını engellemek demek tüm bölge ülkelerinin petrol satışı yapamayacağı demektir. İran petrol ihraç edemeyecek bölge ülkeleri petrol ihraç edilebilecek; bu mümkün olacak bir şey mi?  Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, dün düzenlediği basın toplantısında, İran'a baskı yapıp ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirmeye çalıştıklarını ve bu yolla bölge stratejisini değiştirmeye zorlamayı amaçladıklarını söylemişti.

 

DHA

Etiketler: İran, ABD, petrol, İsviçre
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