Ruhani'den ABD’ye tehdit gibi uyarı

ABD’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonunu değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “ABD bunu bir kere yaptı diyelim, fakat bir sonraki seferlerde bu yanıtsız mı kalacak?” diye sordu.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ruhani, Suriye’de tarafsız bir araştırma komitesi kurulması durumunda “kimyasal silahların nereden geldiğinin belirlenmesinin kolay bir iş olacağını” söyledi. Ruhani, “Araştırma heyeti, kimyasal gazın teröristler tarafından kullanıldığını tespit ederse o zaman ABD ne cevap verecek? ABD Suriye’yi bir kere vurdu diyelim, fakat bir sonraki seferlerde bu yanıtsız mı kalacak?” diye sordu. Ruhani, olayın tekrarlanmasının bölge için tehlikeli sonuçlar getireceği uyarısında bulundu. Suriye’de reformlar yapılması gerekiyor Suriye sorunun esas çözüm yolunun siyasi yöntemler olduğunu kaydeden Ruhani, “Elbette Suriye’de ve Suriye hükümetinde de reformlar yapılması gerekiyor” dedi. Barış müzakerelerini olumsuz etkileyecek “ABD’yi Suriye konusunda teşvik eden ülkeler yanlış yapıyor” diyen Ruhani, “ ABD’nin Suriye’ye düzenlediği saldırının Suriye konulu barış müzakerelerini olumsuz yönde etkileyeceğini” belirtti. DHA

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