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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ruhani'den Cemal Kaşıkçı değerlendirmesi

24 Ekim 2018, Çarşamba 14:26
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı cinayetini "benzeri görülmemiş vahşice işlenmiş bir suç" şeklinde niteleyen Ruhani, "ABD'nin desteği olmadan hiçbir ülkenin böyle bir suç işleyeceğini düşünmüyorum. Görünüşe göre, bir ülkeye hükmeden bir kabile, süper gücün korumasına sahip." dedi.

Türkiye hükümetine cinayetin tüm boyutları ve yönlerini açığa kavuşturma çağrısında bulunan Ruhani, şöyle devam etti:

"Kimse bugünün dünyasında ve yeni yüzyılda böyle organize bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve bir sistemin bu kadar vahşice bir cinayeti planlayacağını hayal edemezdi."

Ruhani, Kaşıkçı cinayetinin ABD, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri için insan hakları konusunda bir sınav olduğunu belirterek, "Bu işlenen cinayet ve faillerinden daha çok kınanması gereken onlara bu suçu işleme cesaretini veren güçtür." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: ruhani, cemal kaşıkçı, iran, suudi arabistan
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