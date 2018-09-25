"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Ruhani'den Türkiye açıklaması

25 Eylül 2018, Salı 13:43
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önünde hiçbir engel olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılan görüşmeye ilişkin İran Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türk yatırımcı ve şirketlerin İran'daki projelerin geliştirilmesi sürecine katılımını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önünde hiçbir engelin bulunmadığını söyledi.

"Zor günlerde yan yana durduk"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahvaz saldırısına ilişkin yaptığı kınamalara işaret edilen cumhurbaşkanlığı açıklamasında Ruhani'nin "Zor günlerde yan yana durduk. Bu (Ahvaz) hadise bize terörizme karşı daha ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Ruhani'nin Suriye ve özellikle İdlib konusunda üçlü süreç kapsamında her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

AA

Etiketler: ruhani
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin hazırladığı rapor: 'Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uygulanıyor'

    Matematikçi Prof. Dr. Majewski İstanbul'daki camileri böyle yorumladı

    Dikkat: DSÖ de alarma geçti!

    İsrail polisi eşlik etti: 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı!

    Birincilik ödülü alan "Akıllı Böcek" ile tanışın

    'Etiketteki fiyatları görenler tezgaha yanaşmıyor'

    Dolar ve Euro'da son durum?

    2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

    Marmara'da sıcaklık azalıyor; şiddetli rüzgar İstanbul'u olumsuz etkiledi!

    Af teklifi Meclis'te

    Yılın futbolcusu belli oldu

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af teklifi Meclis'te
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    Genel

    Yılın futbolcusu belli oldu
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Genel

    Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Faruk ÇAKIR

    Çok şey mi istiyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.