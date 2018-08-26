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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ruhani'den Türkiye'ye ve Katar'a övgü

26 Ağustos 2018, Pazar 18:29
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları karşısında Türkiye ve Katar'ın tutumundan övgüyle söz etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın "takdire şayan" olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ruhani, söz konusu görüşmede nükleer anlaşma ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Katar'ın İran'a olan desteğinden de övgüyle söz eden Ruhani, yaptırım ve nükleer müzakereyle ilgili konularda daha somut adımların atılması gerektiğine ve bölge ülkelerinin iş birliğinin önemine değindi.

Ruhani, görüşmede ayrıca Şeyh Temim'i başkent Tahran'da düzenlenecek 3. Asya İşbirliği ve Diyaloğu Forumu Liderler Zirvesi'ne davet etti.

AA

Etiketler: iran, ruhani
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