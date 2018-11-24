Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'i Batılı ülkelerce oluşturulmuş kanserli bir tümöre benzetti. Müslümanları ABD'ye karşı birliğe çağıran Ruhani, Suudi Arabistan'ı süper güçlere karşı savunmaya hazır olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsrail'i "Batılı ülkeler tarafından Ortadoğu'daki nüfuzlarını genişletmek üzere kurulmuş kanserli bir tümör" olarak nitelendirdi.

Ruhani Cumartesi günü İslami Birlik Konferansı'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşının en uğursuz sonuçlarından biri, bölgede kanserli bir tümörün oluşturulmasıdır" ifadesini kullandı. Ruhani, İsrail'i Batılı ülkeler tarafından kurulan "sahte rejim" diye nitelendirdi.

ABD'nin İsrail'i korumak için "bölgedeki Müslüman milletlerle" yakın ilişkiler içinde bulunduğunu belirten Ruhani, Amerikan baskısına boyun eğmenin "İslam'a ve bölgenin gelecek nesillerine hıyanet" anlamına geldiğini savundu.

"Suudi halkını savunmaya hazırız"

Dünyadaki tüm Müslümanları ABD'ye karşı birleşmeye çağıran İran Cumhurbaşkanı, "Suudi Arabistan halkını terörizm, saldırganlık ve süper güçlere karşı savunmaya hazırız. Bunun için 450 milyar dolar da istemiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, başta Kaşıkçı cinayeti konusunda olmak üzere Suudi Arabistan'a karşı baskı girişimlerini, aralarındaki 450 milyar dolarlık sözleşmelere atıfta bulunarak geri çevirmiş ve uluslararası alanda tepki çekmişti.

ABD'nin Arap dünyasındaki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginlik Trump yönetiminin iki yıl önce işbaşı yapması sonrasında daha da artmıştı. Suudi Arabistan, nüfuzlu bir Şii din adamını idam etmesi sonrası İranlı protestocular tarafından diplomatik temsilciliklerine düzenlenen saldırıları gerekçe göstererek 2006 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Ruhani konuşmasında Suudi halkına seslenerek "Sizi bir kardeş olarak görüyoruz. Mekke ve Medine halkını kardeşimiz biliyoruz" diye konuştu.