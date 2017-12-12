Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin Suriyeden Rusyaya dönmeye başladıklarını, kesin dönüş tarihinin duruma göre belirleneceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün sürpriz bir şekilde Suriye’deki Hmeymim hava üssüne giderek, Rus askerlerinin geri çekilme emri vermesi sonrasında harekete geçildi. Suriye Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünün geri çekilmeye başladığını açıkladı. Şoygu yaptığı açıklamada, "Rus askerler Suriye'den dönmeye başladılar. Kesin dönüş tarihi duruma göre belirlenecek" dedi. “BİR GÜNDE BİTMEYECEK” Putin’in askerleri çekme emri arkasından açıklamalar yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da tarih konusunda net bilgi vermedi ancak “Bir günde bitmeyecek” dedi. DHA

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