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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Rus basını İdlib anlaşmasını 'barış için ümit verici' olarak değerlendirdi

18 Eylül 2018, Salı 13:26
Rus gazeteleri, Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahsız bölge hususunda anlaşmaya varılmasını, artık bölgede askeri bir operasyonun gerçekleşmeyeceği vurgusu ile duyurdu.

Rus basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsız bölge oluşturulması ile ilgili anlaşmaya varması "Suriye'de barışın tesisi için ümit verici" olarak değerlendirildi.

Rusya’da çıkan gazeteler, Erdoğan ve Putin’in dün Soçi’de düzenlediği zirvenin sonucunu olumlu gelişme olarak kamuoyuna yansıttı.

Vedomosti, "Putin ve Erdoğan İdlib'de silahsız bölge üzerinde anlaştı" başlığı ile verdiği haberde, bu kararın 4 saati aşkın bir görüşmenin ardından verildiğini belirterek, "Bu şu demek oluyor: Suriye silahlı muhaliflerinin kontrolündeki son büyük bölgede askeri operasyon yapılmayacak. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İdlib'de yeni bir operasyon olmayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

"İdlib'de operasyon yapılmayacak" başlığı ile haberi duyuran Kommersant, zirve sonrasında İdlib’de askeri operasyon olmayacağına işaret etti. Gazete, bu imzanın üzerinden birkaç saat sonra Lazkiye'de Rus üssü Hmeymim yakınlarına denizden roket atışları ile saldırı düzenlendiğine de dikkati çekti.

Nezavisimaya Gazeta ise "Erdoğan, Rusya ile Batı arasında orta yol bulmaya çalışıyor" başlığı attığı haberinde, Soçi’deki zirve arefesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizin çözümünün Rusya, Türkiye ve ABD tarafından sağlanabileceğini söylediğini hatırlattı. Gazete, Erdoğan'ın kendi kontrolündeki bölgeyi Washington'un yardımıyla kurtarmak istediğini savundu.

İzvestiya ise Erdoğan-Putin zirvesini, "Suriye'de ümit" başlığıyla duyurdu. İdlib'de silahsız bölge kurulması hususunda yapılan anlaşmanın bölgede yeni bir askeri çatışmayı engelleyeceğine işaret edilen haberde, anlaşma gereği ağır silahların bölgeden çekileceği ve bunun da yeni bir çatışma durumunu önleyeceği belirtildi.

TASS haber ajansı "İdlib meselesinde ilerleme" başlığı ile zirveyi duyururken, Ria haber ajansı da "Putin ve Erdoğan İdlib'de silahsız bölge oluşturacak" başlığı atarak, İdlib'in silahsızlandırılması hususunda memorandum imzalandığını anımsattı.

Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine geniş yer verdi.

AA

Etiketler: Rusya, Türkiye, İdlib, diplomasi, anlaşma
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