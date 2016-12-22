Rus Büyükelçi Karlov törenle uğurlandı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda ölen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

Karlov için ilk cenaze töreni Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı. Törende Putin, Karlov'un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bıraktı. Rusya Devlet Başkanı daha sonra da Karlov'un ailesine taziyelerini iletti. Törende konuşma yapan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini vurguladı.

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