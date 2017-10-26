Rus helikopteri Kuzey Buz Denizi'ne düştü

Bir Rus helikopterinin, Norveç yakınlarında, Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü açıklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, içerisinde 8 kişi bulunan bir Rus helikopteri, Svalbard takımadaların bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ne düştü. Norveç Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Torto Hongset, Norveç'in yüksek tirajlı gazetesi VG'ye yaptığı açıklamada, helikopterin yerel saatle 15.30'da düştüğünü belirtti. Helikopterin Mil Mi-8 orta menzil nakliye helikopteri olduğu, 8 kişinin uyruğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Kazanın yaşandığı yere, Polarsysseli isimli kurtarma gemisi ve bir fırkateyn ile bir kurtarma helikopterinin gönderildiği kaydedildi. AA

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