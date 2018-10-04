Rus petrol şirketi, İran'dan petrol alımını durdurdu

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle risk almak istemediklerini belirterek “İran’dan petrol alımını durdurduk.” dedi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, başkent Moskova’da, ABD tarafından kasımda yürürlüğe konması beklenen İran yaptırımlarını değerlendirdi. İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Alekperov, “Durumun netleşmesi için kasımdan sonra yaşanacak gelişmeleri bekliyoruz.” dedi. Lukoil’in uluslararası bir şirket olduğunu anımsatan Alekperov, “Yaptırımlarla ilgili riskler çok büyük ve herhangi bir kısıtlamayı ihlal etmeyeceğiz. İran’dan petrol alımını durdurduk.” diye konuştu. ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının 5 Kasım’da devreye alınması bekleniyor. Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğalgaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor. AA

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