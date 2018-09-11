Rus turizmcilerden Türkiye'ye vize serbestliği açıklaması

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Oleg Safonov, "(Türk vatandaşlarına) Vizelerin kolaylaştırılmasına yönelik her adımı destekliyoruz. Böyle bir adım Türkiye'den Rusya'ya yönelik turist akışını da olumlu etkileyecektir." dedi.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, "(Türk vatandaşlarına) Vizelerin kolaylaştırılmasına yönelik her adımı destekliyoruz. Böyle bir adım Türkiye'den Rusya'ya yönelik turist akışını da olumlu etkileyecektir." dedi.

Safonov, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rus ve Türk Dışişleri Bakanlıkları nezdinde, bazı kategorilerde Türk vatandaşlarına yönelik vizelerin kolaylaştırılması konusunun yoğun bir şekilde istişare edildiğini söyledi.

Böyle bir adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Safonov, “Vizelerin kolaylaştırılmasına yönelik her adımı destekliyoruz. Böyle bir adım Türkiye’den Rusya’ya yönelik turist akışını da olumlu etkileyecektir. Tecrübelerimiz gösteriyor ki bu artış hemen yüzde 25-30 seviyesinde gerçekleşiyor.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız." şeklinde konuşmuştu.